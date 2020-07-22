2020-07-22T12:55:04+03:00
Общество

Жительница Воронежа пожаловалась на грязный туалет в центре города

Девушка пожалела, что отдала за его посещение 20 рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жительница Воронежа, гуляя в Кольцовском сквере с ребенком, решила посетить расположенный здесь общественный туалет. К слову – платный. И получила яркие впечатления. Вот, как она сама их описала в публике «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте»:

- Там просто какашке негде упасть!!! На весь город в 2Gis только 7 общественных туалетов. Боюсь представить, что в остальных, если под носом у мэрии такое творится. Я за это убожество ещё и заплатила 20 рублей, и только потом дверь открыла. Это просто ад ... Двери открываются просто так (это я уже потом поняла) и не закрываются.

В ответ на запрос «Комсомолке» в мэрии рассказали, что уборка конкретно этого туалета производится ежедневно предприятием «Экоцентр», подведомственным городскому управлению экологии. Однако чиновники все-таки пообещали передать жалобу исполнителю, чтоб прибирался лучше.

Сотрудники горадминистрации также заверили, что с 29 июля (с момента открытия для посещений городских парков) заработал, наконец, новый общественный туалет в Комсомольском сквере (он расположен между улицами 9 Января и Свободы). Эта уборная в стиле «Гжель» бездействовала больше года.

- Есть в Воронеже и шесть бесплатных стационарных туалетов: на улицах Кольцовской, Платонова, Маршака, Генерала Лизюкова, 25 Октября (у Советской площади) и на Адмиралтейской площади. А также в парках - в центральном парке, Петровском сквере, Алых парусах и других, а также во всех торговых центрах, - рассказали в мэрии. - Кроме того, разработана инвестиционная программа по установке новых автономных туалетных модулей, в которой определены 24 места их размещения (например, в парках «Победы» и «Патриотов», сквере «Дубрава», пересечении улиц Никитинской и Карла Маркса и других).

Остается только надеяться, что во всех вышеперечисленных уборных следят за чистотой лучше, чем в Кольцовском сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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