В Воронеже молодой водитель Daewoo Nexia насмерть сбил шедшего по обочине пешехода
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего
Проводится проверкаФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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22 июля примерно в 7.15 у дома № 5 по улице Чебышева под колеса автомобиля попал пешеход. По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, 23-летний житель Бобровского района, сбил человека, который шел по обочине. Мужчина двигался в попутном направлении, следовательно был спиной к машине.
- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего, а также личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU