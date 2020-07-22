2020-07-22T10:37:35+03:00
Общество

В правительстве Воронежской области появилось новое управление

Его сотрудники будут заниматься координацией реализации различных проектов
Юрий КОЗЛОВ
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В правительстве области одним управлением стало больше.В правительстве области одним управлением стало больше.Фото: из архива «КП»
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17 июля в правительстве Воронежской области заработала новая структура – управление организации проектной деятельности. По штатному расписанию, в нем числится 10 человек.

Управление создали по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Его сотрудники будут заниматься координацией реализации национальных, региональных и других проектов. Кроме того, его миссия – объединять их в некую систему.

Создавать с нуля структуру не пришлось. Ранее при департаменте экономического развития правительства работал проектный офис. Он-то и преобразился в управление. Из непосредственной опеки департамента эта структура вышла. Новое управление теперь подчиняется напрямую губернатору.

Возглавил проектное управление экс-глава проектного офиса Андрей Гуртовой. Руководитель новой структуры - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных двигателей воронежского опорного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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