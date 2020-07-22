2020-07-22T09:43:51+03:00
Общество

В Воронежской области к 22 июля умер еще один пациент с коронавирусом

За последние сутки новую болезнь нашли у 89 человек
Олег ИВАНОВ
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За прошедшие 24 часа с последнего обновления статистики выписали еще 190 человекЗа прошедшие 24 часа с последнего обновления статистики выписали еще 190 человекФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области 22 июля, как сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу, число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 10 347. А это значит, что за последние сутки у нас выявили заражение еще у 89 человек. Получается, что тенденция к снижению этого показателя продолжается.

В то же время выздоровели 9 701 жителей Воронежской области. Получается, что за прошедшие 24 часа с последнего обновления статистики выписали еще 190 человек.

К сожалению, выросло и число смертельных случаев - до 86. То есть еще один человек с коронавирусом умер в нашем регионе.

Отметим, что сейчас в новый медцентр в Воронеже переводят пациентов с коронавирусом из других больниц.

В Воронеже две женщины с диагнозом COVID-19 стали мамами. В условиях «красной зоны» в Воронежской областной клинической больнице №1 (ВОКБ №1) родились мальчик и девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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