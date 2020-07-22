На левом берегу Воронежа сгорел заброшенный ангар со строительным мусором

22 Июль 2020 2020-07-22T09:32:52+03:00

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21 июля в 16.22 в дежурную часть поступил звонок от жителей Левобережного района. Они рассказали, что на улице Менделеева начался пожар. Оказалось, что огонь разошелся в неэксплуатируемом ангаре. Там загорелся строительный мусор. Вскоре пламя объяло площадь в 100 кв.м.

Пожар удалось ликвидировать в 16:50. По оперативной информации ГУ МЧС по Воронежской области, пострадавших нет. На месте ЧП работали четыре пожарные машины и 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU