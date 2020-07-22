2020-07-22T09:09:02+03:00
Общество

В июне жители Воронежской области перечислили более 1,2 млрд рублей на счета долевого строительства

Всего в Воронежской области сейчас открыто таких 2909 счетов, сумма остатков на них – более 5,4 млрд рублей
Олег ИВАНОВ
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Про эскроу-счета в России широко начали говорить в 2019 году, когда и был введен закон, согласно которому любая покупка квартиры с договором долевого участия (ДДУ), состоится только по принципу нового механизма.

Суть в том, что покупатель квартиры при долевом строительстве переводит деньги не застройщику, а на счет в банке. Застройщик получает деньги только после выполнения условий договора. Если же строительная фирма обанкротилась, то покупатель забирает свои деньги.

Так, в июне жители Воронежской области открыли для расчетов по договорам участия в долевом строительстве 619 счетов и перечислили на них более 1,2 млрд рублей. Об этом 22 июля сообщили в региональном отделении Банка России.

Всего в Воронежской области сейчас открыто 2909 счетов, сумма остатков на них – более 5,4 млрд рублей. Из этой суммы застройщикам уже перечислено 1,6 млрд рублей.

В то же время банки, действующие в Воронежской области, на 1 июля 2020 года заключили с застройщиками 20 кредитных договоров. Сумма кредитных линий превысила 6,3 млрд рублей - это деньги выделенные, как раз, на строительство.

Отметим, что в июле были внесены изменения в работу эскроу счетов в долевом строительстве. Теперь застройщик получает доступ к деньгам сразу после подписания акта о вводе дома в эксплуатацию, а не после регистрации первого права собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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