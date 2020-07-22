2020-07-22T08:51:42+03:00
Общество

В Воронеже жилищная инспекция сократила сроки рассмотрения жалоб на ЖКХ

Как сообщают в ГЖИ, на обращение теперь уходит до 10 дней
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2020 году государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Воронежской области начала внедрять систему оперативного реагирования на обращения граждан. Взаимодействие с управляющими организациями наладили электронным способом. В настоящий момент к системе подключаются и ТСЖ.

Порядок работы таков: в личные кабинеты управляющих организаций поступают обращения, поступившие в жилинспекцию. В течение трех дней УК должна оперативно принять меры к устранению проблем либо указать необходимые на решение сроки.

В систему специально отбирают те проблемы, которые могут быть реально устранены в течение трех дней. Например, уборка подъездов и придомовой территории, восстановление освещения мест общего пользования, регулировка систем отопления и водоснабжения, анализ размера начисленной платы за ЖКХ.

За три месяца работы в новом формате 995 обращений отработаны в трехдневный срок. Еще 41 сейчас находится в работе. Только на решение 3 обращений потребовалось больше времени.

Внедрение системы помогло, как утверждают в ГЖИ, сократить сроки рассмотрения обращений в жилинспекцию – с 30 до 10 дней.

Только в июле управляющие организации уже отработали порядка 250 обращений. Так, АО «УК Железнодорожного района» отремонтировало детскую карусель во дворе дома № 11 по улице Маршала Одинцова. ООО «Каскад-Развитие» навело порядок на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории в переулке Славы, у дома №3А. А в доме № 34 по улице Театральной АО «УК Центрального района» устранила засор в трубопроводе системы водоотведения, а также представила гарантийное письмо о том, что в августе участок трубопровода заменят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский поисковый отряд отметит свое трехлетие инсталляцией в парке «Алые паруса»
В Воронеже назвали пять самых необычных вакансий лета
Во время рейда инспекторы арестовали автомобили двух воронежцев, накопивших более 70 неоплаченных штрафов
В центре Воронежа на семь часов перекроют улицу
В Воронежской области спасли более 30 ласточек, оказавшихся в западне из-за обрушившегося склона
Жительница Воронежа пожаловалась на грязный туалет в центре города
На предприятии в Воронежской области обнаружили очаг коронавируса
В этом году воронежские выпускники не решились сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В Воронеже под суд пойдет банда, у которой нашли контрафактные сигареты на 28 млн рублей
В Воронеже молодой водитель Daewoo Nexia насмерть сбил шедшего по обочине пешехода
В Воронежскую область направят еще 100 миллионов рублей из федеральной казны
В правительстве Воронежской области появилось новое управление
В Воронежской области «девятка» сбила насмерть мужчину
В Воронежской области к 22 июля умер еще один пациент с коронавирусом
На левом берегу Воронежа сгорел заброшенный ангар со строительным мусором
В июне жители Воронежской области перечислили более 1,2 млрд рублей на счета долевого строительства
В Воронеже жилищная инспекция сократила сроки рассмотрения жалоб на ЖКХ