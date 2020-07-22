В Воронеже жилищная инспекция сократила сроки рассмотрения жалоб на ЖКХ

22 Июль 2020 2020-07-22T08:51:42+03:00

Как сообщают в ГЖИ, на обращение теперь уходит до 10 дней

Изменить размер текста: A A

В 2020 году государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Воронежской области начала внедрять систему оперативного реагирования на обращения граждан. Взаимодействие с управляющими организациями наладили электронным способом. В настоящий момент к системе подключаются и ТСЖ.

Порядок работы таков: в личные кабинеты управляющих организаций поступают обращения, поступившие в жилинспекцию. В течение трех дней УК должна оперативно принять меры к устранению проблем либо указать необходимые на решение сроки.

В систему специально отбирают те проблемы, которые могут быть реально устранены в течение трех дней. Например, уборка подъездов и придомовой территории, восстановление освещения мест общего пользования, регулировка систем отопления и водоснабжения, анализ размера начисленной платы за ЖКХ.

За три месяца работы в новом формате 995 обращений отработаны в трехдневный срок. Еще 41 сейчас находится в работе. Только на решение 3 обращений потребовалось больше времени.

Внедрение системы помогло, как утверждают в ГЖИ, сократить сроки рассмотрения обращений в жилинспекцию – с 30 до 10 дней.

Только в июле управляющие организации уже отработали порядка 250 обращений. Так, АО «УК Железнодорожного района» отремонтировало детскую карусель во дворе дома № 11 по улице Маршала Одинцова. ООО «Каскад-Развитие» навело порядок на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории в переулке Славы, у дома №3А. А в доме № 34 по улице Театральной АО «УК Центрального района» устранила засор в трубопроводе системы водоотведения, а также представила гарантийное письмо о том, что в августе участок трубопровода заменят.

ИСТОЧНИК KP.RU