Под Воронежем у мужчины за вырубку нескольких дубов отобрали автомобиль
Кроме того, его оштрафовали на 535 тысяч рублей
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Новоусманский районный суд вынес приговор по делу 31-летнего мужчины. Он отвечал за вырубку нескольких дубов в конце декабря 2019 года на Тресвятском участке Воронежского лесничества. Эти действия подпадали под ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере". Суд установил, что мужчина нанес материальный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
В итоге приговор оказался достаточно жестким. Мужчину оштрафовали на 535 тысяч рублей, кроме того, у него отобрали автомобиль, который, видимо, продадут в счет компенсации ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU