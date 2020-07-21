Под Воронежем у мужчины за вырубку нескольких дубов отобрали автомобиль

21 Июль 2020 2020-07-21T20:27:56+03:00

Кроме того, его оштрафовали на 535 тысяч рублей

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Новоусманский районный суд вынес приговор по делу 31-летнего мужчины. Он отвечал за вырубку нескольких дубов в конце декабря 2019 года на Тресвятском участке Воронежского лесничества. Эти действия подпадали под ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере". Суд установил, что мужчина нанес материальный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

В итоге приговор оказался достаточно жестким. Мужчину оштрафовали на 535 тысяч рублей, кроме того, у него отобрали автомобиль, который, видимо, продадут в счет компенсации ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU