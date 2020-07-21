В Воронеже собака покусала четырех человек

21 Июль 2020 2020-07-21T18:21:55+03:00

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В Боровом бездомная собака покусала нескольких человек. В городском управлении ГО и ЧС зарегистрировали четыре обращения: из домов №№ 24 и 32 по улице Сосновой, по адресу: Сухумская, 3/10 и с местного пляжа. Спасатели сообщили, что не уверены, одна это собака или несколько. К примеру, на пляже пес провалился в коллектор и укусил мужчину, который его доставал.

С другой стороны, местные жители утверждают, что агрессию проявляет конкретная дворовая собака. Причем несколько лет она мирно ходила по микрорайону, а потом вдруг начала кидаться.

В управе Железнодорожного района пояснили, что эту собаку отправили в приют. У нее есть серьезная травма, возможно, именно с ней связано агрессивное поведение. Животное лечат, а заодно проверяют на бешенство.

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ИСТОЧНИК KP.RU