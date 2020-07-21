2020-07-21T18:03:02+03:00
Общество

Воронежская область вошла в пятерку лучших в России по качеству жизни

Уступает наш регион только Москве, Московской области, соседям-белгородцам и Санкт-Петербургу
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рейтинге качества жизни в российских регионах, подготовленном агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по итогам 2019 года, весьма лестно была оценена Воронежская область. Наш регион вошел в пятерку лидеров.

Выше Воронежской области, получившей оценку в 5,31 балла, только Московская (5,61), соседи – белгородцы (5,63), Москва (6,1) и Санкт-Петербург (7).

Критериями оценки были доступность жилья и обеспеченность им населения, число квалифицированных педагогов и врачей, объемы оборота розничной торговли, уровень занятости и накоплений, способность возвращать кредиты, социальная инфрастуктура. При этом использовали данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Учитывались и климат региона, а также численность населения.

В Воронежской области эксперты высоко оценили уровень оборота розничной торговли, а также соотношение общей площади жилого фонда и населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем у мужчины за вырубку нескольких дубов отобрали автомобиль
В Воронеже виновник гибели студента в ДТП в суде встал перед родителями погибшего парня на колени
В Воронеже изменился график отключения горячей воды на июль
Под Воронежем реставрацию Дворца Ольденбургских планируют завершить в 2021 году
В Воронеже собака покусала четырех человек
Воронежская область вошла в пятерку лучших в России по качеству жизни
В Воронеже родили две женщины с коронавирусом
В Воронежской области в аварии разбилась компания молодежи
В Воронеже этой ночью будут ремонтировать дороги на четырех улицах
На переселение воронежцев из аварийного жилья направят дополнительные средства
В Воронежской области за год на 25% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки других банков
Под Воронежем «Пежо» врезалась в «Ладу»: двое ранены
В Воронеже водитель кроссовера врезалась в стоящую на обочине "пятнадцатую"
Воронежцы смогут получить консультацию сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты по телефону
В Воронеже лифт зажал руку годовалой девочки
В Воронежской области сотрудники ДПС помогли девушке отбуксировать и починить заглохший автомобиль
В Воронеже мошенник, напугав женщину виртуальными хакерами, разжился 62 тысячами рублей
В Воронеже директор организации оценила свои виртуальные связи в 3,5 миллиона рублей
Воронежец пригласил в гости своего будущего убийцу