Воронежская область вошла в пятерку лучших в России по качеству жизни
В рейтинге качества жизни в российских регионах, подготовленном агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по итогам 2019 года, весьма лестно была оценена Воронежская область. Наш регион вошел в пятерку лидеров.
Выше Воронежской области, получившей оценку в 5,31 балла, только Московская (5,61), соседи – белгородцы (5,63), Москва (6,1) и Санкт-Петербург (7).
Критериями оценки были доступность жилья и обеспеченность им населения, число квалифицированных педагогов и врачей, объемы оборота розничной торговли, уровень занятости и накоплений, способность возвращать кредиты, социальная инфрастуктура. При этом использовали данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России. Учитывались и климат региона, а также численность населения.
В Воронежской области эксперты высоко оценили уровень оборота розничной торговли, а также соотношение общей площади жилого фонда и населения.
ИСТОЧНИК KP.RU