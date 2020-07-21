2020-07-21T17:10:04+03:00
Общество

В Воронеже родили две женщины с коронавирусом

На свет появились мальчик и девочка
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Роды прошли в условиях «красной зоны»Роды прошли в условиях «красной зоны»Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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В Воронеже две женщины с диагнозом COVID-19 стали мамами. В условиях «красной зоны» в Воронежской областной клинической больнице №1 (ВОКБ №1) родились мальчик и девочка. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Малышей уже перевели в детскую больницу. По словам врачей, и мамы, и дети чувствуют себя хорошо. Под наблюдением медиков в инфекционном корпусе ВОКБ №1 сегодня остаются находятся 9 беременных женщин.

Второй корпус ВОКБ №1 перепрофилировали для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За время пандемии специалисты помогли уже 29 беременным женщинам. 16 из них уже выздоровели и выписаны домой. Они теперь наблюдаются у специалистов женской консультации по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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