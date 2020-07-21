2020-07-21T15:43:54+03:00
Общество

Воронежцы смогут получить консультацию сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты по телефону

Мероприятие пройдет 23 июля
Елена ФЕДЯШЕВА
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В четверг, 23 июля, Управление Росреестра по Воронежской области совместно с представителями региональной Кадастровой палаты и ассоциации «Кадастровые инженеры» проведет телефонные консультации.

«Горячая линия» пройдет с 11:00 до 12:00. Воронежцы и жители области смогут задать вопросы о государственной регистрации прав, кадастрового учета объектов недвижимости, согласования местоположения границ земельных участков, проведения процедуры межевания, а также исправления реестровых и технических ошибок в сведениях ЕГРН.

Телефоны "Горячей линии":

8 (473) 210-76-25

8 (473) 210-76-26

ИСТОЧНИК KP.RU

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