В Воронеже лифт зажал руку годовалой девочки

21 Июль 2020 2020-07-21T15:40:21+03:00

В лифте нужно особенно внимательно следить за маленькими детьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом в это время была ее мама

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ЧП случилось в понедельник, 20 июля, в многоэтажном доме № 96 на Ленинском проспекте, располагающемся недалеко от ТЦ «Европа». Мама со своей годовалой дочкой зашли в лифт. Дверь закрылась и прищемила руку ребенка.

На крики девочки сбежались соседи. Вызвали спасателей, но и сами не сидели сложа руки. Нашлись умельцы, которые с помощью инструментов сумели разомкнуть двери лифта.

- Звонок о ЧП поступил в 18.38, уже в 18.47 наши сотрудники были на месте ЧП. Но их помощь уже не потребовалась – мама с ребенком из лифта уже вышли, - рассказали в пресс-службе ГО и ЧС Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU