В Воронеже мошенник, напугав женщину виртуальными хакерами, разжился 62 тысячами рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T14:35:01+03:00

Никому не сообщайте данные своей банковской карты, если не хотите расстаться со своими деньгами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На эту уловку, как о ней ни предупреждают, люди попадаются изо дня в день

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 июля, в Северном микрорайоне 49-летней женщине позвонил незнакомец. Он произнес уже заученный текст: дескать, некие злобные гады хотят снять у вас со счета 40 тысяч рублей. Но мы им прищемим хвост, заблокируем. Только дайте все данные карты, и все пойдет как по маслу.

Женщина сказала. И правда, дела наладились. У мошенника – вскоре он снял с карты доверчивой жертвы его нехитрой аферы 62 тысячи рублей.

- Всего 20 июля украли деньги с помощью мошеннических схем у пяти воронежцев. Общий ущерб от действий аферистов составил около 100 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД.

В полиции добавили:

- В очередной раз просим воронежцев и жителей области: перепроверяйте информацию, которую вам сообщает незнакомец, позвонив в банк по номеру, указанному на вашей карте. И, конечно, никуда не переводите свои деньги после таких звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU