В Воронеже директор организации оценила свои виртуальные связи в 3,5 миллиона рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T13:52:42+03:00

Эту сумму она предложила передать бизнесмену за положительное решение вопроса о перезаключении договора аренды

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 33-летней женщины, являющейся директором коммерческой организации, работающей в правовой сфере. На днях его рассмотрел суд.

По версии следствия, к бизнес-леди обратился предприниматель, хотевший перезаключить договор аренды земельного участка. Мужчина очень переживал, что владелец не захочет это делать. Однако руководитель правовой фирмы сумела убедить беспокойного бизнесмена, что у нее есть такие связи среди людей при должностях, которые помогут «решить вопрос». При этом на самом деле реальных возможностей повлиять на это у нее не было.

22 августа 2019 года введенный в заблуждение коммерсант передал деловой женщине 3,5 миллиона рублей. Однако они уже были «под колпаком» сотрудников регионального УФСБ. Вместе с работниками СК они задержали не в меру предприимчивую бизнес-леди.

- На предварительном следствии женщина полностью признала свою вину. Впрочем, и без того в отношении нее собрали достаточно доказательств, - сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров.

Суд дал аферистке условный срок – два года. Если в течение этого времени женщина сделает еще что-либо незаконное, он может превратиться в реальный.

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ИСТОЧНИК KP.RU