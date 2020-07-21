Под Воронежем водитель ВАЗ врезался во встречный "Мерседес"
Вчера, 20 июля, примерно в пять часов вечера на 271 км автодороги «Курск - Воронеж – автодорога Р-22 «Каспий» в Новоусманском районе 43–летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 врезался во встречный "Мерседес Бенц".
- Местный житель осуществлял обгон и столкнулся с иномаркой под управлением 40-летней жительницы Воронежа. Ее машина в момент ДТП поворачивала налево, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.
Премиальная иномарка получила повреждения левой задней двери и бампера, а вот ВАЗ и его пассажиры пострадали куда серьезнее. У самой машины снесен весь капот, а все, кто в ней был (помимо водителя еще и 33-летняя жительница Грибановского района, и 11-летняя жительница Новоусманского района) попали с травмами в больницу.
В полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU