2020-07-21T11:21:54+03:00
Происшествия

Под Воронежем водитель ВАЗ врезался во встречный "Мерседес"

Все, кто был в отечественном автомобиле, попали в больницу
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото с места ДТП, предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.Фото с места ДТП, предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.
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Вчера, 20 июля, примерно в пять часов вечера на 271 км автодороги «Курск - Воронеж – автодорога Р-22 «Каспий» в Новоусманском районе 43–летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 врезался во встречный "Мерседес Бенц".

- Местный житель осуществлял обгон и столкнулся с иномаркой под управлением 40-летней жительницы Воронежа. Ее машина в момент ДТП поворачивала налево, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Премиальная иномарка получила повреждения левой задней двери и бампера, а вот ВАЗ и его пассажиры пострадали куда серьезнее. У самой машины снесен весь капот, а все, кто в ней был (помимо водителя еще и 33-летняя жительница Грибановского района, и 11-летняя жительница Новоусманского района) попали с травмами в больницу.

В полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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