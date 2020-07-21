Под Воронежем 42-летний водитель "Лады Калина" врезался в дерево

21 Июль 2020 2020-07-21T10:24:39+03:00

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Сегодня ночью, примерно в 02.45 в Семилуках 42-летний водитель "Лады Калина" не справился с управлением и врезался в дерево. В итоге мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. В ГУ МВД по Воронежской области отметили, что полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также там рассказали, что всего за прошедшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 108 ДТП, из них в областном центре – 573, на федеральных трассах - 9, в районах области – 26. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, 2 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU