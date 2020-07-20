Воронежцы вышли на субботник, чтобы привести в порядок пригородный лес

20 Июль 2020 2020-07-20T20:11:04+03:00

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К сожалению, пригородные лесополосы Воронежа чаще всего не место для отдыха, а – огромные свалки строительных отходов. Не исключение и микрорайон Масловка. Однако такое положение дел не устраивает местных жителей. Недавно активисты с улицы Сафронова вышли на субботник вместе с работниками Новоусманского лесничества, чтобы собрать мусор в лесополосе. Такие рейды по расчистке примыкающих к домам зеленых насаждений здесь проводят регулярно.

- На этот раз экологический десант провели в 73-м квартале, рядом с дорогой, ведущей на улицу Сафронова. 15 человек и техника, предоставленная местной администрацией, трудились не один час, чтобы привести в порядок всего лишь небольшой участок леса, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU