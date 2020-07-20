Житель Воронежской области украл ульи, чтобы начать свой бизнес

20 Июль 2020 2020-07-20T17:57:29+03:00

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы

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Начинать свой бизнес с кражи - не лучшая идея: об этом узнал 43-летний житель Каширского района. У мужчины не было работы, и он решил заняться пчеловодством. Но где взять ульи?

В начале июля «стартапер» стал обращаться по объявлениям о продаже ульев с пчелами, а также осматривать окрестные поля. Так, проезжая на автомобиле «Нива Шевроле» у совхоза Масловский он заметил несколько ульев. Их охранял лишь пьяный сторож. Предприниматель решил, что это к удаче.

Он вернулся на то же место вечером, когда охранник заснул, подыскал три самых лучших улья и поместил их в свой автомобиль, после чего уехал. Мужчина, как и мечтал, неподалеку от своего дома занялся пчеловодством.

Однако хозяин, обнаружив пропажу, обратился в полицию. 43-летнего предпринимателя задержали. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU