2020-07-20T19:36:10+03:00
Общество

В Воронеже отметил 95-летие подполковник авиации

Павел Машканцев прошел всю войну, уйдя на фронт в 17 лет
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского районаФото управы Ленинского района
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Жителю Ленинского района Воронежа Павлу Машканцеву исполнилось 95 лет. За плечами подполковника авиации Вольская военная авиационная школа механиков, призыв в Красную Армию, участие в боях за освобождение Польшива и взятие Берлина.

Особенно яркие воспоминания оставил в памяти эпизод из фронтовой биографии Павла Семеновича. 2 мая 1945 года немецкая группировка во главе с Мартином Борманом пыталась пройти вдоль полевого аэродрома, расположенного в девяти километрах от Берлина и Потсдама. Личный состав красноармейцев, находящийся на аэродроме принял бой. В бою по защите аэродрома кроме штатного оружия, Машканцеву пришлось вести стрельбу из пушки самолёта, предварительно развернув самолет в сторону фашистов.

В плен тогда попали 268 противников. За участие в операции Павел Семёнович был награжден медалью «За отвагу».

В день рождения юбиляра посетила с поздравлениями делегация от управы.

- В нынешнее непростое время Ваш богатый опыт востребован повседневно. Мы все безмерно благодарны вам за активное участие в патриотическом воспитании молодежи, - сказал глава управы Сергей Ситников.

Он пожелал ветерану здоровья, благополучия и долгих, счастливых лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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