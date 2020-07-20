В Воронежской области еще в двух больницах убрали места для пациентов с коронавирусом

Для стационарного лечения заболевших COVID-19 в Воронежской области оставили в 13 медицинских учреждениях 1604 койки. Больше всего в БСМП №8 – 420 мест и ВОКБ №1 – 400.

Вместе с тем 20 июля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, провели в Павловском госпитале и ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России. Частично сократили места в БСМП №10 – минус 60 «коронавирусных» коек.

Таким образом медучреждения города и области постепенно возвращаются к привычному режиму работы.