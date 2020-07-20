2020-07-20T17:24:29+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали мошенницу, отобравшую у пожилой женщины 100 тысяч рублей

Аферистка из Молдовы представилась больной дальней родственницей бабушки
Юрий КОЗЛОВ
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По этому кадру удалось установить личность мошенницы.По этому кадру удалось установить личность мошенницы.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Не такой уж частый случай – за считанные дни удалось задержать мошенницу, забравшую у 82-летней жительницы Воронежа ее сбережения. Обычно аферистов найти довольно трудно – они умеют, как говорится, прятать концы в воду.

Напомним, 15 июля на улице Моисеева к бабушке подошла женщина средних лет, представившаяся ее дальней родственницей, с которой они якобы очень давно не виделись. Она пожаловалась на серьезную болезнь, сказала, что на лечение нужны большие деньги. Сердобольная пожилая женщина пошла домой, вынесла 100 тысяч рублей и отдала «родственнице». Потом поняла, что была обманута, и обратилась в полицию.

-С помощью съемки с видеокамер во дворе удалось установить личность преступницы. Это 39-летняя жительница Молдовы, в мае приехавшая в Воронеж.

- Деньги женщина уже успела потратить. Ее задержали и отправили в СИЗО. По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» аферистке грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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