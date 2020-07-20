Из Воронежа в Сочи начнут летать регулярные авиарейсы
В Воронежском аэропорту сообщили о том, что в Сочи скоро можно улететь не только чартерными, но и регулярными авиарейсами. Билеты уже можно купить в свободной продаже. При этом на руках необязательно иметь туристическую путевку.
Полеты на главный южный курорт России лайнеров компании «Уральские авиалинии» стартуют 31 июля. Из Сочи в Воронеж и назад два раза в неделю – по вторникам и пятницам – будут отправляться самолеты Airbus A320, рассчитанные на 162 пассажира.
Из Сочи лайнеры будут подниматься в воздух в 13.45 и приземляться в Воронеже в 15.30. Из столицы Черноземья в столицу Зимней Олимпиады-2014 они отправятся в обратный путь в 16.25, время посадки в городе-курорте – 18.30.
Программа полетов пока продлится до 23 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU