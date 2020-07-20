Из Воронежа в Сочи начнут летать регулярные авиарейсы

20 Июль 2020 2020-07-20T17:03:59+03:00

Улететь в Сочи из Воронежа регулярными авиарейсами можно будет с 31 июля по вторникам и пятницам. Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.

Отправиться на главный южный курорт России по воздуху, не имея на руках турпутевку, можно будет с 31 июля

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В Воронежском аэропорту сообщили о том, что в Сочи скоро можно улететь не только чартерными, но и регулярными авиарейсами. Билеты уже можно купить в свободной продаже. При этом на руках необязательно иметь туристическую путевку.

Полеты на главный южный курорт России лайнеров компании «Уральские авиалинии» стартуют 31 июля. Из Сочи в Воронеж и назад два раза в неделю – по вторникам и пятницам – будут отправляться самолеты Airbus A320, рассчитанные на 162 пассажира.

Из Сочи лайнеры будут подниматься в воздух в 13.45 и приземляться в Воронеже в 15.30. Из столицы Черноземья в столицу Зимней Олимпиады-2014 они отправятся в обратный путь в 16.25, время посадки в городе-курорте – 18.30.

Программа полетов пока продлится до 23 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU