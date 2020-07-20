2020-07-20T16:52:41+03:00
Происшествия

Воронежец обиделся на бросивших его друзей и разбил случайный автомобиль

Ущерб составил около 100 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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Для 32-летнего жителя Ленинского района Воронежа недавняя поездка в Хохольский район оказалась крайне неудачной. Он оставил на улице свой автомобиль «Хендай Терракан», а, когда вернулся, первым делом увидел разбитое лобовое стекла. Но ущерб оказался значительно выше..

- Предварительный расчет стоимости ремонта внедорожника, включающий заказ новых деталей и их покраску в цвет кузова, составил около 100 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Оперативники быстро вышли на хулигана, 58-летнего жителя Советского района Воронежа. Сразу скажем, что мужчина не знаком с хозяином авто. Так зачем же он бил его машину? Из-за обиды на своих друзей. Задержанный ехал в Хохольский район из Воронежа ради встречи с приятелями, а они так и не пришли, да еще и отключили мобильные телефоны.

Вот и полез обиженный воронежец крушить руками и ногами чужую иномарку. Уж очень ему хотелось выместить злобу. При этом он был пьян, что не способствовало осознанному поведению.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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