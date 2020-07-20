В Пенсионном фонде рассказали, почему воронежцам не стоит рассчитывать на перерасчет пенсий за советский стаж
В последнее время в интернете активно тиражируется новость о перерасчете пенсий за советский стаж. Что это значит?
- Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время), прошла еще в 2009 году, - пояснили в Воронежском отделении ПФ России. - Этот процесс назывался валоризацией.
Тогда для расчета использовали следующую формулу: расчётный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10%. Плюс ещё прибавка по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года. Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, и пенсионеры получили доплаты.
- С 2010 года пенсии назначаются уже с учётом валоризации. То есть, весь советский стаж граждан учтён, необходимости в перерасчёте пенсий нет, - пояснили в ПФ.
После 2002 года на размер пенсии влияют только уплаченные за граждан их работодателями страховые взносы.
ИСТОЧНИК KP.RU