2020-07-20T15:50:37+03:00
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, почему воронежцам не стоит рассчитывать на перерасчет пенсий за советский стаж

Все, кому положена доплата, получили ее 10 лет назад
Елена ФЕДЯШЕВА
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В последнее время в интернете активно тиражируется новость о перерасчете пенсий за советский стаж. Что это значит?

- Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время), прошла еще в 2009 году, - пояснили в Воронежском отделении ПФ России. - Этот процесс назывался валоризацией.

Тогда для расчета использовали следующую формулу: расчётный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года (начальный пенсионный капитал) увеличился на 10%. Плюс ещё прибавка по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года. Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, и пенсионеры получили доплаты.

- С 2010 года пенсии назначаются уже с учётом валоризации. То есть, весь советский стаж граждан учтён, необходимости в перерасчёте пенсий нет, - пояснили в ПФ.

После 2002 года на размер пенсии влияют только уплаченные за граждан их работодателями страховые взносы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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