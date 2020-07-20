Автор Большой Воронежской экотропы осудил установку забора в поселке Рыбачий

20 Июль 2020 2020-07-20T15:59:26+03:00

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Множество споров вызывает у воронежцев идея жителей поселка Рыбачий оградить его территорию забором от незваных гостей. Напомним, ограда появилась здесь в начале июля. Горожане и общественники спорят, законно ли это решение. Правоохранители и чиновники пока на эту ситуацию никак не влияют.

Тем временем автор Большой Воронежской экотропы Алексей Саниев осудил нововведение. Причем сделал это в иносказательной форме, сравнив потомков рыбаков с ненасытной старухой из знаменитой сказки Александра Пушкина:

- В первой половине 20го века, «вольные рабочие и крестьяне» получили счастливую возможность ловить рыбу и селиться в водо-охранной зоне на землях государственного лесного фонда, на Нагорной дубраве. Никто никаких прав на землю им не предоставлял, всё на доверии и правах аренды. С тех пор в старое корыто было поймано много рыбы. Маленький посёлок, в котором можно было построить только домик для удочек, превратился в живописный «Шанхай» из домов, всем видом отрицающих нормы архитектуры, пожарной безопасности и санитарии. Бани, пристани и особняки потеснили уютные рыбацкие хижины. «Вольных крестьян» со временем заместили «столбовые дворяне» и им захотелось большего… Ни много ни мало, а владычествовать над всей Нагорной дубравой и никого туда не пускать.

По словам Саниева процесс благоустройства общедоступной горожанам экотропы натолкнулся на негодование жителей Рыбачьего, которые пытаются помешать "нашествию толп туристов и хулиганов, нарушающих их покой".

- Жажда самодержавно властвовать над особо-охраняемой природной территорией затуманила умы поселян,- говорит Саниев. - Некоторые всерьез говорят о том, что гулять по лесному берегу и отдыхать на пляжах могут только дачники, и никаких туристов там быть не должно. Пока на эти незаконные инсинуации никто внимания не обращает. Ведь на карте в этом месте нет никакого посёлка, есть только Заказник, река, лес и тропы. Воронежская экотропа через Рыбачий не проходит, и по ней можно гулять спокойно.

Дачникам Рыбачего пора задаться вопросом, почему алкоголики и наркоманы стекаются именно к ним в посёлок? Что их там привлекает? И не пора ли привести территорию к экологическим нормам? Прекратить слив нечистот в реку, захват земли, разработку бытовых карьеров по добыче песка и рубку леса на территории Заказника. А то так можно остаться и у разбитого корыта, - предостерегает создатель экотропы.

ИСТОЧНИК KP.RU