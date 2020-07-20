В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона

Кардиохирурги ВОКБ №1 ежегодно проводят около 4 тысяч операций на сердце и магистральных сосудах Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

50-летний житель Семилукского района в феврале перенес инфаркт, осложненный отеком легких. Лечение помогло лишь отчасти: мужчина продолжал жаловаться на слабость, одышку, повышенное артериальное давление и боли в груди. Пациента направили в Воронежскую областную больницу №1.

- Диагностика показала многососудистое поражение коронарных артерий с ремоделированием левого желудочка и коронаро-легочный свищ между передней межжелудочковой артерией и стволом легочной артерии. Это крайне редкая патология, встречается у одного пациента из полумиллиона, - комментируют в облздраве.

При такой аномалии кровь из коронарной артерии шунтируется в одну из камер сердца, тем самым обедняя кровоток в питаемых участках и вызывая перегрузку правых отделов сердца.

Специалисты кардиохирургического центра ВОКБ №1 во главе с профессором Сергеем Ковалевым успешно провели вмешательство.

- В условиях искусственного кровообращения врачи реконструировали левый желудочек сердца, выполнили маммарокоронарное шунтирование передней межжелудочковой артерии и аутовенозное аортокоронарное шунтирование заднебоковой ветви огибающей артерии. Пациент быстро пошел на поправку. После курса реабилитации его выписали, сейчас он возвращается к привычной жизни, рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Отметим, что в кардиохирургическом центре ВОКБ №1 ежегодно проводится около 4 тысяч операций на сердце и магистральных сосудах. Из них более 850 – на открытом сердце и около 800 – в условиях искусственного кровообращения. Детям проводится свыше 180 операций на сердце в год.

- Несмотря на ограничительные эпидмероприятия по коронавирусу в течение последних четырех месяцев, в кардиохирургическом центре ВОКБ №1 продолжается оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Количество открытых операций у пациентов с острым нарушением коронарного кровообращения даже увеличилось, - отметил Сергей Ковалев, руководитель кардиохирургического центра ВОКБ №1.