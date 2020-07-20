2020-07-20T12:53:21+03:00
Происшествия

В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп

ЧП случилось у «Арены» вечером 19 июля [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
После страшной силы удара мужчина упал на асфальт.После страшной силы удара мужчина упал на асфальт.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В воскресенье, 19 июля, около 16 часов возле торгового центра «Арена» в Северном микрорайоне произошел дикий инцидент. Прохожие обнаружили истекающего кровью пожилого мужчину. Несколько раз он терял сознание. Очевидцы предположили, что у него был пробит череп.

Мужчина рассказал, что его сильно ударил водитель в черной майке лет 30-35, ехавший на белой «ГАЗели», похожей на маршрутку. На машине не было номеров.

Причины конфликта до конца неясны. По свидетельствам одного из очевидцев, водителя разъярило, что мужчина был пьян, другой сообщил, что избитый шел на красный свет.

Окровавленный пожилой человек сказал, что его зовут Евгений Анатольевич. Прохожие вызвали скорую и несколько раз вытирали кровь и давали попить. Потом его увезли в больницу.

В региональном ГУ МВД сообщили, что поводу инцидента начата проверка, агрессивного водителя разыскивают.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Избили человека в районе Арены (Бульвар Победы) 19.07.2020.Прошу отозваться всех очевидцев. Произошло неприятное происшествие, в раи оне Арены на Бульваре Победы, около 16.00ч избили пожилого мужчину за то, что он был в нетрезвом состоянии. Молодои и здоровыи парень, на вид лет 30-35 нане с бедняге один удар, и по видимому пробил череп. Кровь брызгала и мужчина опухал на глазах, несколько раз мужчина терял сознание. Но в сознании че тко сказал свои фио и показал на мужчину в че рнои маи ке и внятно сказал, что он его избил. Очень прошу, кто знает или видел детали произошедшего, сообщите пожалуи ста. Виновник скрылся с места, белая газель без номеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона
В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва
В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп
В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку
В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил
Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку
Воронежец продавала автозапчасти и угодил в стандартную схему мошенников
На новом платном участке трассы «Дон» в Воронежской области «Киа Рио» угодила под фуру
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Умер лучший бомбардир воронежского «Факела»
В Воронеже продавали табак для кальяна неизвестного происхождения
Из реки Воронеж подняли автомобиль «Киа» с телом человека внутри
В центре Воронежа азербайджанцы защищали свою страну автопробегом
Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» поможет предупредить риск блокировки
В Воронежской области проходит масштабное исследование спортивной отрасли
В Воронежской области 20 июля заражение коронавирусом выявили еще у 103 человек
Ночью в Воронеже из горящей квартиры в многоэтажке на Лизюкова спасли трех человек
В Воронеже на сайте объявлений продают НЛО
Воронежская детская студия номинирована на премию "Звезда театрала"
Воронеж присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Воронежские полицейские за три дня поймали 55 пешеходов, переходящих дорогу не по "зебре"
Воронежский музей имени Крамского открывается с 22 июля
Дворец Ольденбургских под Воронежем открылся после «коронавирусных» ограничений
В Воронежской области дачного вора помогла вычислить его машина
Воронежский ветеран отметил 104-летие