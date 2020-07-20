В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп

20 Июль 2020 2020-07-20T12:53:21+03:00

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В воскресенье, 19 июля, около 16 часов возле торгового центра «Арена» в Северном микрорайоне произошел дикий инцидент. Прохожие обнаружили истекающего кровью пожилого мужчину. Несколько раз он терял сознание. Очевидцы предположили, что у него был пробит череп.

Мужчина рассказал, что его сильно ударил водитель в черной майке лет 30-35, ехавший на белой «ГАЗели», похожей на маршрутку. На машине не было номеров.

Причины конфликта до конца неясны. По свидетельствам одного из очевидцев, водителя разъярило, что мужчина был пьян, другой сообщил, что избитый шел на красный свет.

Окровавленный пожилой человек сказал, что его зовут Евгений Анатольевич. Прохожие вызвали скорую и несколько раз вытирали кровь и давали попить. Потом его увезли в больницу.

В региональном ГУ МВД сообщили, что поводу инцидента начата проверка, агрессивного водителя разыскивают.

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Избили человека в районе Арены (Бульвар Победы) 19.07.2020.Прошу отозваться всех очевидцев. Произошло неприятное происшествие, в раи оне Арены на Бульваре Победы, около 16.00ч избили пожилого мужчину за то, что он был в нетрезвом состоянии. Молодои и здоровыи парень, на вид лет 30-35 нане с бедняге один удар, и по видимому пробил череп. Кровь брызгала и мужчина опухал на глазах, несколько раз мужчина терял сознание. Но в сознании че тко сказал свои фио и показал на мужчину в че рнои маи ке и внятно сказал, что он его избил. Очень прошу, кто знает или видел детали произошедшего, сообщите пожалуи ста. Виновник скрылся с места, белая газель без номеров.

ИСТОЧНИК KP.RU