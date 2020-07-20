В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку

20 Июль 2020 2020-07-20T12:59:21+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» 20 июля примерно в час ночи объявили поиск пропавшей трехлетней девочки. Ребенок потерялся при загадочных обстоятельствах в районе улицы Курчатова в микрорайоне Шилово. Около 23:00 отец малышки понял, что не знает, где его дочь и самостоятельно найти ее в потемках уже не мог. После он написал заявление в полицию.

Сразу же к поиску подключились местные жители, а за ними добровольцы, спасатели и правоохранители. Несколько позже выяснилось, что воронежец не только не знает, где его девочка, но также он потерял свой автомобиль. Вскоре волонтеры нашли похожу по описанию машину, а в ней - спящую малышку. Она и не подозревала, что вокруг идут такие масштабные поиски. К слову, поиски шли примерно до 1:30. Как сообщили «КП-Воронеж» в поисково-спасательном отряде «Черноземье», девочку передали полиции.

Как нам стало известно, девочку в последствии отвезли ее матери. В день исчезновения женщина находилась в больнице с другим ребенком. А вот куда делся мужчина - вопрос. Похоже, в какой-то момент он решил сбежать. Хотя семью все характеризуют как благополучную. И ничего подобно с ними до этого не происходило.

В пресс-службе регионально ГУ МВД сообщили , что проводится проверка, в ходе которой будет решаться вопрос о привлечении мужчины по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU