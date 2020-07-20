Воронежец продавала автозапчасти и угодил в стандартную схему мошенников

24-летний воронежец разместил в интернете объявление о продаже автозапчастей. Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель. Мужчина сходу спросил, какой банковской картой пользуется воронежец, мол, чтобы решить, как лучше перевести деньги.

Как только воронежец начал рассказывать данные, он попал в стандартный алгоритм мошенников. Персональные данные быстро оказались не в тех руках. Продавец в итоге лишился 20 тысяч рублей и обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».