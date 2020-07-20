На новом платном участке трассы «Дон» в Воронежской области «Киа Рио» угодила под фуру

20 Июль 2020 2020-07-20T11:31:01+03:00

Женщина, а также дети 8 и 6 лет были госпитализированы

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19 июля примерно в 16.10 в Павловском районе столкнулись «Киа Рио» и фура «Ивеко Стралис». Авария произошла на 673 км автодороги М-4 «Дон», на новом обходном платном участке.

По предварительным данным, за рулем «Киа Рио» был 33-летний житель Республики Дагестан. Он ехал в направлении Ростова-на-Дону. Мужчина не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком «Ивеко Стралис» с полуприцепом. Фурой управлял 45-летний житель Ростовской области. После столкновения легковушку отбросило на барьерное ограждение.

- В результате ДТП трое пассажиров «Киа Рио»: 35-летняя женщина, 8-летняя девочка и 6-летний мальчик, жители Республики Дагестан с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU