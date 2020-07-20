В Воронежской области проходит масштабное исследование спортивной отрасли
Специалисты центра «Мой бизнес» готовят комплексный анализ, который поможет привлечь инвесторов для создания современных проектов в сфере физической культуры
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На коммуникационной площадке «Meeting Point - sport, business, talk» на днях прошел семинар, посвященный малому и среднему предпринимательству в спорте, а также развитию государственно-частного партнерства в этой отрасли. Проекты в сфере физической культуры - сегодня один из важнейших показателей того, чем и как живет тот или иной регион.
ИСТОЧНИК KP.RU