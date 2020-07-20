2020-07-20T09:00:15+03:00
Общество

В Воронеже на сайте объявлений продают НЛО

Правда, этот «летающий объект» вполне опознанный
Олег ИВАНОВ
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Фото с сайта объявленийФото с сайта объявлений
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Только воронежцы обсудили новость, что в нашем городе можно приобрести учебный истребитель МиГ-21УМ за 70 миллионов рублей, как на одном из популярных сайтов объявлений появился не менее удивительный лот. За куда более скромную цену в 50 тысяч рублей всем желающим предлагают купить НЛО.

Столь низкая стоимость объясняется тем, что эта летающая тарелка - лишь павильон. Весит он аж 2,5 тонны. Но в воздух даже при большом желании поднять этот «объект» не удастся. Использовать киоск в видео НЛО предлагают бизнесменам или родителям, которые хотят порадовать своих детей необычным «домиком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Воронеже на сайте объявлений продают НЛО
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