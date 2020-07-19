Воронежская детская студия номинирована на премию "Звезда театрала"

19 Июль 2020 2020-07-19T22:31:39+03:00

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Детская театральная студия «Театральная, 17», базирующаяся в Воронежском концертном зале, номинирована на престижную премию «Звезда театрала-2020». Воронежский коллектив претендует на победу в номинации «Лучший любительский театр», где у наших ребят еще 9 конкурентов. Всего в премии 18 номинаций, в списке потенциальных лауреатов - 170 участников.

Сейчас идет активное интернет-голосование, номинантов, набравших больше всего голосов, в сентябре включат в шорт-лист, в каждой номинации останется по три претендента на награду.

ИСТОЧНИК KP.RU