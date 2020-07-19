Воронежские полицейские за три дня поймали 55 пешеходов, переходящих дорогу не по "зебре"

19 Июль 2020 2020-07-19T20:43:54+03:00

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Воронежские полицейские за рейд «Пешеход» с 14 по 16 июля поймали 83 водителей, не предоставивших преимущества пешеходам, и 55 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.

- Дополнительные экипажи ДПС стояли в утренние и вечерние часы на наиболее аварийных участках дорог Воронежа, за три дня было выявлено 138 нарушений ПДД, проведено более 200 профилактических бесед с участниками дорожного движения, ведь целью рейда является профилактика ДТП, связанных с наездами на пешеходов, формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного проезда нерегулируемых пешеходных переходов, предупреждения фактов перехода проезжей части пешеходами в неустановленном месте. Водителям необходимо быть внимательными у пешеходных переходов: не забывать о снижении скорости, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что водители их видят и остановились, чтобы пропустить, - напомнили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU