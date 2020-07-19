Воронежский ветеран отметил 104-летие

19 Июль 2020 2020-07-19T16:07:34+03:00

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Ветерану Великой Отечественной войны, подполковнику медицинской службы в отставке Ивану Осадчуку 18 июля исполнилось 104 года.

Иван Николаевич попал на фронт с ночного дежурства в больнице 22 июля 1941 года. В качестве медика прошел всю войну: участвовал в боевых действиях в составе Степного, Центрального, Юго-западного и Воронежского фронтов, чудом остался жив после тяжелого ранения в шею. Окончил войну во Львове. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Киева», медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медалью «Жукова», памятным знаком «Воронеж - город воинской славы» и другими.

После окончания войны Иван Николаевич продолжил работать в сфере здравоохранения. Сейчас у Ивана Николаевича двое детей и двое внуков. Он продолжает вести активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и вдохновляет вести здоровый образ жизни. В 2017 году Иван Николаевич стал лауреатом премии «Добронежец» в номинации «Всегда в строю» за проект «Ветераны - молодёжи», направленный на сохранение памяти о героизме нашего народа.

Именинник получил благодарственные письма, цветы и подарки от властей.

ИСТОЧНИК KP.RU