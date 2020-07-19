2020-07-19T12:30:15+03:00
Происшествия

Воронежец перевел мошеннику 224 тысячи, думая, что продает ему мебель

За сутки жители региона лишились 340 тыс, общаясь с аферистами
Ярослав ИВАНОВ
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За 18 июля мошенники обманули пятерых жителей Воронежской области на сумму 340 тысяч рублей. Под предлогом несанкционированного доступа к банковским картам и продажи товаров.

37-летний мужчина 224 тысяч рублей, пытаясь продать в интернете мебель. Его супруга разместила в сети объявление и через какое-то время ей позвонил мужчина, выразивший готовность приобрести товар. "Покупатель" сказал, что переведет деньги на банковскую карту. Женщина переадресовала его на телефон своего мужа, у которого имелась банковская карта. Тот сообщил ему свои персональные данные и следуя инструкциям афериста, подтверждал через смс-сообщения переводы мошеннику. Так он лишился всех имеющихся накоплений на карте.

Будьте бдительны при совершении финансовых сделок через интернет, не сообщайте данные своей банковской карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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