Где в Воронеже отключат воду с 20 июля

19 Июль 2020 2020-07-19T11:38:18+03:00

Продолжаются плановые работы по подготовке к отопительному сезону

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Воронежские коммунальщики продолжают подготавливать котельные и теплотрассы к осеннее-зимнему сезону. С 20 июля под отключение горячей воды попадут несколько десятков адресов.

Левобережный район

С 20 по 30 июля

- ул.Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д

- ул.Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б

- ул.Корольковой, 10/2, 10/5, 20, 10/1, 10/3, 10/4

- ул.Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24

С 21 июля по 3 августа

- ул.Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 13о, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а

- ул.Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17

- ул.Дубянского, 1, 12

Железнодорожный район

С 21 по 31 июля

- ул.Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35

- ул.Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50

- Ленинский пр., 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215

- ул.Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60

- ул.25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72

- ул.Комсомольская, 27а

- ул.Серафимовича, 41а

- ул.Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а

- улСуворова, 65

- ул.Гаршина, 6, 10,16, 21

- ул.Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19

С 21 июля по 3 августа

- Санаторный переулок 2, 2а, 4, 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU