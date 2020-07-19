Коронавирус в Воронеже: к 19 июля число заболевших коронавирусом перевалило за 10 тысяч

19 Июль 2020 2020-07-19T09:55:51+03:00

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За сутки коронавирусом в Воронежской области заболели 105 человек. Таким образом, по состоянию на 19 июля ковид диагностировали у 10 065 человек, сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Выздоровели еще 64 пациента, то есть с начала пандемии болезнь победили 9323 воронежца.

Новых летальных случаев пока не зафиксировали. Всего от осложнений коронавируса в Воронежской области скончались 84 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU