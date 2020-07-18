2020-07-18T17:45:19+03:00
Происшествия

Под Воронежем нашли мертвой пропавшую больше недели назад пенсионерку

Причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы
Виктор ЛЕВШАКОВ
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18 июля в поисково-спасательном центре «Регион 36» сообщили о гибели 80-летней Нины Б. Пенсионерка ушла из своего дома на улиц Дзержинского в Семилуках еще 9 июля. С тех пор никто не знал, где она находится. Родственники сразу же забили тревогу, так как пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, тело пенсионерки 18 июля примерно в 6:30 обнаружил местный житель. Он гулял с собакой. Увидев бездыханную соседку, мужчина обратился в полицию. Оказалось, что женщина все это время была не так далеко от своего огорода.

На теле пенсионерки не обнаружили признаков насильственной смерти. Причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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