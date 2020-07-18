Под Воронежем нашли мертвой пропавшую больше недели назад пенсионерку
18 июля в поисково-спасательном центре «Регион 36» сообщили о гибели 80-летней Нины Б. Пенсионерка ушла из своего дома на улиц Дзержинского в Семилуках еще 9 июля. С тех пор никто не знал, где она находится. Родственники сразу же забили тревогу, так как пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.
Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, тело пенсионерки 18 июля примерно в 6:30 обнаружил местный житель. Он гулял с собакой. Увидев бездыханную соседку, мужчина обратился в полицию. Оказалось, что женщина все это время была не так далеко от своего огорода.
На теле пенсионерки не обнаружили признаков насильственной смерти. Причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU