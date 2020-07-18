В Воронеже объявили торги на вырубку около 5 тысяч деревьев в Северном лесу

18 Июль 2020 2020-07-18T17:22:18+03:00

Больше всего (1 743) будет повалено деревьев с диаметром стволов до 12 см и высотой до 11 метров. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области объявил электронный аукцион на выполнение уходных работ в Северном лесу. Ранее природный парк областного значения обещали привести в порядок в 2020-2021 годах. Начальная она же максимальная цена контракта - 4,1 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести выборочную санитарную рубки больных и аварийных деревьев. Всего таких насчитали 4 960 штук.

- Рубки рекомендуется проводить равномерно, постепенно снижая полноту до оптимальной сомкнутости крон. Не создавать для древостоя стрессовых ситуаций, - отмечает заказчик.

Больше всего (1 743) будет повалено деревьев с диаметром стволов до 12 см и высотой до 11 метров. Хотя в некоторых случаях придется вырубать и деревья диаметров более 32 см.

Также необходимо выкорчевать 2 463 пня. А после собрать, погрузить и перевезти древесные отходы на полигон ТКО. Еще одна задача - уборка участков в 600 м3, захламленных мусором. Все отходы также должна отправиться на полигон.

По результатам работы оформляются акты выполненных работ и отчет.

Заявки принимаются до 27 июля. Результаты подведут спустя два дня. Согласно документам на сайте госзакупок, эти работ должны быть выполнены не позднее 30 сентября 2020 года

Воронежцы не раз сообщали об уничтожении Северного леса. В стволах сосен появились загадочные просверленные отверстия.

ИСТОЧНИК KP.RU