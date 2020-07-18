Три человека погибли в столкновении двух иномарок на воронежской трассе

18 Июль 2020 2020-07-18T15:20:14+03:00

Кроме того, 39-летний пассажир был госпитализирован

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18 июля в 11.35 в Острогожском районе столкнулись два легковых автомобиля «Тойота» и «Шевроле». ДТП случилось на 116 километре автодороги «Воронеж-Луганск». Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, за рулем японской иномарки был 38-летний местный житель, он ехал в сторону Воронежа. Однако мужчина допустил столкновение с автомобилем «Шевроле», которым управлял 52-летний житель Острогожского района.

- В результате ДТП погибли оба водителя, а также 50-летняя пассажирка «Шевроле». 39-летний пассажир «Тойоты» доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU