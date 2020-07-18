2020-07-18T14:59:11+03:00
Общество

В Воронежской области поймали пьяного водителя без прав

Суд запретил ему садиться за руль, но мужчина все-таки решил рискнуть
Олег ИВАНОВ
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22 мая сотрудники ГИБДД в Борисоглебске заметили автомобиль «Лада 210740»: отечественная легковушка виляла из стороны в сторону на улице Матросовской. За рулем оказался 43-летний житель Урюпинска Волгоградской области - он приезжал навестить знакомых. По понятным причинам водитель отказался проходить освидетельствование на опьянение.

За руль мужчину не пустили и доставили в дежурную часть. После проверки по базам учета оказалось, что мужчину уже ловили пьяным за рулем в марте. 7 мая мировой суд Урюпинского района оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год и 7 месяцев.

- Водитель полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Борисоглебский городской суд, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Если вы заметили водителя, который ведет себя на дороге неадекватно, сообщите об этом по телефонам: 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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