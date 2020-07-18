2020-07-18T14:05:43+03:00
Общество

После трех месяцев спада в Воронеже начало расти количество вакансий

Работодатели стали точечно подбирать требующихся сотрудников
Олег ИВАНОВ
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Вторую позицию в регионе по спросу занял «Рабочий персонал»Вторую позицию в регионе по спросу занял «Рабочий персонал»Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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После трех месяцев спада количество предложений о работе выросло на 28% по отношению к маю, а резюме – на 6%. Об этом сообщили в компании HeadHunter. Хотя далеко не все сферы восстановились до февральских показателей.

Значительный прирост аналитики отметили в тех областях, которые первыми испытали последствия пандемии и кризиса. Например, сфера «Туризм, гостиницы, рестораны» показала прирост вакансий на 124% в июне по сравнению с маем, «Искусство, развлечения и масс-медиа» – 76%.

– Максимальное снижение числа предложений о работе на российском рынке труда мы зафиксировали в мае. Уже в июне, когда частично стали снимать карантинные ограничения, началось оживление с обеих сторон, но количество предложений по России так и не достигло докризисных показателей. В целом, такого глубокого падения, как в периоды предыдущих кризисов, мы не увидели. Но работодатели стали более пристально рассматривать кандидатов, – рассказала Мария Игнатова, руководитель Службы Исследований компании HeadHunter.

Наиболее востребованными в Воронежской области в первом полугодии 2020 года оставались профессионалы в области продаж – число таких вакансий составило 26% от общего количества предложений. Вторую позицию в регионе занял «Рабочий персонал» – 14%. На третьем «Производство, сельское хозяйство» – 12%. Также в первую пятерку в регионе вошли «Строительство, недвижимость» (9%) и «IT, интернет, телеком» (6%).

По данным экспертов, средняя зарплата, предлагаемая работодателями в Воронежской области в первом полугодии 2020-го, составила 35 - 40 тысяч рублей. Что соответствует ожиданиям соискателей.

По прогнозам эксперта, в ближайшей перспективе будет плавно расти количество сотрудников, работающих удаленно. Поскольку такой формат поможет не только снизить объемы расходов на аренду офисных помещений и организацию рабочих мест для персонала, но и не будет ограничивать работодателей рамками геолокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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