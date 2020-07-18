Пенсионерка из Воронежа два часа перечисляла мошенникам свои сбережения на 13 номеров мобильных телефонов

18 Июль 2020 2020-07-18T12:50:14+03:00

Изменить размер текста: A A

71-летняя пенсионерка из Воронежа на протяжении двух часов перечисляла мошенникам свои сбережения на 13 номеров мобильных телефонов. Все началось со стандартного звонка. Сотрудник банка, вернее преступник, представившийся так, напугал пожилую женщину, что с ее счета пытаются списать 72 тысячи рублей.

Та тут же и призналась незнакомцу, что у нее на различных вкладах хранится 508 тысяч рублей. Ей велели срочно обналичить всю сумму и перевести на «резервные счета» - на самом деле таких не существует.

Перепуганная пенсионерка пришла в отделение банка за деньгами, но там ей отказали, пояснив, что такую сумму необходимо заказывать предварительно. Но даже это не насторожило старушку. Она пошла в другое отделение и обналичив все 508 тысяч. Казалось бы, когда деньги уже на руках, чего бояться и зачем что-то кому-то переводить? Но, видимо, женщина действовала уже на автомате.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU