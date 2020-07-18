В воронежском парке «Дельфин» появится небольшой водопад и альпинистские стенки для детей

18 Июль 2020 2020-07-18T11:43:23+03:00

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Концессионер рассказал о еще двух функциональных территориях, которые появятся после реконструкции в воронежском парке «Дельфин». До этого уже было известно о преображении «автодрома» и «парка знакомств». Теперь же горожане могут оценить планы будущих «релакс-паркр» и «зоны детского отдыха».

«Релакс-парк» расположится в южной «лесной» части парка. Это место для тихого отдыха. Для этого будет сделано максимально возможное дополнительное озеленение, появится небольшой «сад камней» и водопад на месте бывшей фигуры «Рыбы-кита».

Детская территория

Площадка для мальчишек и девчонок останется на месте существующих детских игровых комплексов, а так же займет пространство бывшего кафе «Эльдорадо». Обещают три части: игровые площадки для детей до 3-х лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 12.

Место для малышей до 3 лет будет изолированно. На площадках для детей до 7 лет появтяся физкультурные и игровые комплексы с развивающими и обучающими элементами. Зона для игр детей до 12 лет должна быть интересна, благодаря гимнастическим и альпинистским стенкам и разноуровневым сеткам-гамакам. Там же будут теннисные столы и детское игровое оборудование. Планируем поставить мебель в виде перемещающихся модулей для детского коворкинга и летнего мини-кинотеатра.

Игровые элементы

Должны установить и теневые навесы с лавочками для взрослых. Будут работать детские туалеты, а также «пеленальная комната».

ИСТОЧНИК KP.RU