Ночью во время массовой проверки в Воронеже инспекторы остановили более 300 водителей

18 Июль 2020 2020-07-18T10:44:17+03:00

Так, на 24 из них составили протоколы из-за неправильной тонировки

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В ночь с 17 на 18 июля в Воронеже прошли массовые проверки водителей. Останавливали всех без исключения. Искали тех, кто сел за руль в состоянии опьянения. За несколько часов сотрудники ГИБДД проверили более 300 водителей.

Так, поймали воронежца, который явно был пьян. Но сам мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В итоге был составлен протокол по ч. 1 статьи 12.26 КоАП. Сесть за руль горожанину уже не дали. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

- Также было выявлено 24 автомобиля, светопропускаемость стекол которых не соответствуют техническому регламенту. Водители были привлечены по части 3 прим.1 статьи 12.5 КоАП. Каждому из них было выписано требование о необходимости устранения выявленных нарушений, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU