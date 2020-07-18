Ночью во время массовой проверки в Воронеже инспекторы остановили более 300 водителей
В ночь с 17 на 18 июля в Воронеже прошли массовые проверки водителей. Останавливали всех без исключения. Искали тех, кто сел за руль в состоянии опьянения. За несколько часов сотрудники ГИБДД проверили более 300 водителей.
Так, поймали воронежца, который явно был пьян. Но сам мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В итоге был составлен протокол по ч. 1 статьи 12.26 КоАП. Сесть за руль горожанину уже не дали. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.
- Также было выявлено 24 автомобиля, светопропускаемость стекол которых не соответствуют техническому регламенту. Водители были привлечены по части 3 прим.1 статьи 12.5 КоАП. Каждому из них было выписано требование о необходимости устранения выявленных нарушений, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU