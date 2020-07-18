2020-07-18T09:38:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области рядом с пешеходным переходом сбили 9-летнего велосипедиста

Мальчик получил повреждения
Олег ИВАНОВ
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17 июля примерно в 13.00 в Павловске под колеса автомобиля попал 9-летний велосипедист. Мальчик хотел проехать проезжую часть рядом с пешеходным переходом на улице Набережная. 56-летний водитель «ВАЗ-21112» не успел затормозить перед ребенком на двухколесном транспорте и сбил его.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 122 аварии, из них в областном центре – 75, на федеральных трассах - 13, в районах области – 34. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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