2020-07-16T19:25:19+03:00
Общество

Открываются библиотеки, музеи и рестораны: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу

А вот театры, ночные клубы, кинотеатры по-прежнему остаются под запретом
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Теперь горожане и гости региона смогут сходить в музейТеперь горожане и гости региона смогут сходить в музейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области с 16 июля открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Губернатор Александр Гусев вновь ослабил режим ограничений в регионе на фоне снижения темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, за последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 112 жителей региона.

Вслед за летними верандами и террасами смогут начать работу кафе и рестораны - ожидается, что они откроют двери с 20 июля при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Расстояние между столами должно быть 1,5 метра. Возможна даже установка перегородок.

А вот список мест, куда по-прежнему не удастся сходит: театры, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, аттракционы и фуд-корты остаются закрытыми.

Кроме того, остается под запретом работа кальянных и курение кальяна в ресторанах, барах, кафе, организациях торговли и иных общественных местах.

Не будет и публичных досуговых и зрелищных мероприятий в парках, ТРЦ, на аттракционах и других местах массового пребывания людей.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 26 июля: он обязателен для людей старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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