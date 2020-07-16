Открываются библиотеки, музеи и рестораны: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу
В Воронежской области с 16 июля открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Губернатор Александр Гусев вновь ослабил режим ограничений в регионе на фоне снижения темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
Напомним, за последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 112 жителей региона.
Вслед за летними верандами и террасами смогут начать работу кафе и рестораны - ожидается, что они откроют двери с 20 июля при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Расстояние между столами должно быть 1,5 метра. Возможна даже установка перегородок.
А вот список мест, куда по-прежнему не удастся сходит: театры, ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, аттракционы и фуд-корты остаются закрытыми.
Кроме того, остается под запретом работа кальянных и курение кальяна в ресторанах, барах, кафе, организациях торговли и иных общественных местах.
Не будет и публичных досуговых и зрелищных мероприятий в парках, ТРЦ, на аттракционах и других местах массового пребывания людей.
Режим самоизоляции в регионе продлен до 26 июля: он обязателен для людей старше 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU