В Воронеже пассажирка угнала автомобиль у таксиста

16 Июль 2020 2020-07-16T17:58:20+03:00

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Ночью 10 июля 40-летний воронежец решил подработать на своей «Ладе Веста»: запустил известное приложение и отправился таксовать. В 02.10 он уже был Северном микрорайоне - заказ поступил от женщины.

Пассажирка села к нему в машину и сразу предупредила, что денег у нее нет, но, мол, бояться не стоит, поездку оплатит ее приятель, когда они приедут по указанному адресу. Женщина при этом попросила по дороге заехать в магазин за алкоголем.

На улице Владимира Невского таксист по просьбе клиентки сам пошел в магазин. Ключи он оставил в замке зажигания. Когда водитель вернулся из торгового павильона, автомобиль он уже не обнаружил.

Впрочем, полицейские быстро нашли угонщицу, 26-летнюю жительницу Семилук. В отделе она призналась, что у нее просто возникло желание прокатиться на автомобиле. Но она к тому де попала в ДТП, поэтому бросила машину таксиста и сбежала.

- По факту ДТП проводится проверка. По обстоятельствам неправомерного завладения автомобилем органами дознания возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU